更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

防釣魚虛單 個股撤銷掛單達30%將延遲2分鐘開盤

2022/10/12 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）為避免有心人士虛掛「釣魚單」使投資人誤判，影響多空交易，台灣證券交易所今天宣布，自112年3月20日起，開盤前取消及變更買賣申報數量，達開巿前買賣申報數量30%以上的個股，將延遲至9時2分開盤。

證交所表示，此措施是為了避免開盤前出現大量委託買賣單後，又撤銷委託，利用「釣魚單」影響投資人對市場行情判斷，延遲2分鐘開盤，讓投資人警覺，多2分鐘思考是否要撤單，以提升資訊透明度，強化投資人風險控管。

證交所解釋，自104年6月29日推出暫緩開盤措施，僅鎖定開盤前申報買賣單價格高於平盤價3.5%的股票，從原本正常的9時開盤延遲至9時2分才開盤；未來將再增加對開盤前取消買賣單達30%的有價證券，同樣延遲至9時2分開盤，讓投資人多2分鐘考慮。

證交所說明，為提供投資人更即時交易資訊，現行所有有價證券於上午8時30分至9時接受委託期間，揭露模擬成交價格、成交張數及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣張數等資訊，並於9時開盤採集合競價撮合，隨後才是逐筆交易。

另外，被暫緩開盤延遲至9時2分開盤的股票，第一盤仍採集合競價。（編輯：張良知）1111012

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族