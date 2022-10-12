防釣魚虛單 個股撤銷掛單達30%將延遲2分鐘開盤

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（中央社記者潘智義台北12日電）為避免有心人士虛掛「釣魚單」使投資人誤判，影響多空交易，台灣證券交易所今天宣布，自112年3月20日起，開盤前取消及變更買賣申報數量，達開巿前買賣申報數量30%以上的個股，將延遲至9時2分開盤。

證交所表示，此措施是為了避免開盤前出現大量委託買賣單後，又撤銷委託，利用「釣魚單」影響投資人對市場行情判斷，延遲2分鐘開盤，讓投資人警覺，多2分鐘思考是否要撤單，以提升資訊透明度，強化投資人風險控管。

證交所解釋，自104年6月29日推出暫緩開盤措施，僅鎖定開盤前申報買賣單價格高於平盤價3.5%的股票，從原本正常的9時開盤延遲至9時2分才開盤；未來將再增加對開盤前取消買賣單達30%的有價證券，同樣延遲至9時2分開盤，讓投資人多2分鐘考慮。

證交所說明，為提供投資人更即時交易資訊，現行所有有價證券於上午8時30分至9時接受委託期間，揭露模擬成交價格、成交張數及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣張數等資訊，並於9時開盤採集合競價撮合，隨後才是逐筆交易。

另外，被暫緩開盤延遲至9時2分開盤的股票，第一盤仍採集合競價。（編輯：張良知）1111012