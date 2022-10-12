台股延續跌勢 早盤一度跌逾百點失守萬三關卡

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台股12日開低走低，早盤一度跌逾百點，失守「萬三」關卡，再創波段新低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北12日電）美股跌多漲少，台股昨天暴跌596.25點後，今天開低走低，早盤一度跌逾百點，失守「萬三」關卡，再創波段新低；台積電下跌6元，失守400元大關。

美國股市今天走勢震盪，收盤跌多漲少，道瓊工業指數小漲、那斯達克指數下跌1.10%，費城半導體指數下滑2.5%。台股加權指數今天早盤一度跌破「萬三」關卡，下跌逾百點，最低來到12991.59點。

至9時25分，台股指數跌勢收斂，下跌63.60點，至13042.43點，代表中小型股票的櫃買指數早盤跌約0.2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤下跌6元，至395.5元，跌幅1.49%，失守400元大關；IC設計族群世芯-KY、創意跌停，鴻海跌近1%；航運股長榮、萬海下跌約5%，陽明則跌逾3%。（編輯：楊凱翔）1111012