聚陽、集盛打造成衣回收衣 周理平：合作找新商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）聚陽實業、集盛實業聯合開發含回收成分30%的「成衣回收衣」，可從源頭減碳95%。聚陽董事長周理平表示，雖然全球經濟前景有待觀察，但業者還是要尋找新商機，聚陽跟集盛這次的合作就是一例。

周理平今天在2022台北紡織展受訪時表示，發展綠色紡織品是近年淨零碳排的趨勢，然而全球經濟的客觀環境還有待觀察，預估通貨膨脹可能會被控制，但經濟、景氣狀況可能需要一點時間才能恢復。

周理平指出，紡織產業預計觀察到11月市況會更明朗，目前則研判明年第2季開始正成長；但即便客觀環境有待觀察，業者仍需要尋找新商機，聚陽跟集盛合作打造成衣回收衣就是一例，兩者在原來的本業基礎上共同努力。

集盛實業總經理蘇百煌說明，成衣回收紗可以從源頭減少廢棄物，建立循環經濟，而回收聚陽的紡織碎料，每年可減少約7500噸廢布塊，但由於只有100%聚酯纖維可以進行成衣回收，為成衣回收發展帶來挑戰。

蘇百煌提到，不過隨著國際品牌逐漸採用單一材質的環保服飾，回收速度也會逐漸加快，目前成衣裁片再利用只是過渡階段，聚陽跟集盛已達成共識，未來希望逐漸提高回收比例，目標從消費端回收衣物。（編輯：楊凱翔）1111013