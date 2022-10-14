台股收復萬三 新台幣震盪小升收31.884元

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國最新通膨數據高於預期，不過市場解讀利空出盡，國際股市展開強勁反彈，台股收復萬三大關，新台幣匯率則僅微升0.5分，收盤收在31.884元，台北及元太外匯市場總成交金額17.2億美元。

美國甫公布的9月消費者物價指數（CPI）年增8.2%，高於市場預期，美股一度恐慌下挫，但旋即出現戲劇性轉折，買盤湧現，道瓊指數終場飆漲827點；市場解讀先前股市超跌，如今通膨見頂，利空出盡，因而振奮市場信心。

美股領漲之下，台股同步反彈，加權指數今天收在13128.12點，勁揚317.39點，漲幅2.48%，外資今天買超台股金額也達百億元。

新台幣走勢則相對震盪，今天以31.88元開盤後，最高31.861元、最低31.91元。

外匯交易員表示，雖然外資匯入並買超台股，但日圓、人民幣、韓元貶勢加劇，日圓昨天更一舉摜破147、創下32年新低紀錄，亞幣貶值壓力沉重，新台幣也受到拖累，未能隨台股展開反攻，只能上下震盪，最後在央行調節之下，由貶翻升，收在31.884元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值2.16角或0.68%，週線再度翻黑。

外匯交易員指出，儘管美元指數回檔，亞幣貶值壓力仍在的情況下，新台幣匯率也只能偏弱整理，貶破32元大關是早晚的事。（編輯：趙蔚蘭）1111014