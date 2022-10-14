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台股本週收黑574點 市值蒸發逾1.81兆

2022/10/14 18:40（10/14 18:51 更新）
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台灣證券交易所公布，台股14日收在13128.12點，較上週下跌574.16點，跌幅4.19%。（中央社檔案照片）
台灣證券交易所公布，台股14日收在13128.12點，較上週下跌574.16點，跌幅4.19%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所公布，台股今天收在13128.12點，較上週下跌574.16點，跌幅4.19%；單週以生技醫療類指數下跌7.49%最大，光電類指數下跌0.49%最小。

證交所發布新聞稿統計，今天全體上市公司總市值為新台幣41兆287.44億元，較上週市值42兆8404.73億元減少1兆8117.29億元，減幅約4.23%。

證交所指出，本週未含金融類指數下跌488.54點，跌幅約4.16%；未含電子類指數下跌668.59點，跌幅約4.08%；未含金融電子類指數下跌537.52點，跌幅約為3.95%。

台股本週集中交易市場總成交金額為8425.52億元，全體上市股票成交金額為7717.26億元，股票成交量週轉率為1.6%。

台股本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2865.3億元，占全體上市股票交易金額37.13%；電子零組件類755.19億元、占9.79%，航運類730.21億元、占比9.46%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類5.21%、生技醫療類4.28%、電子零組件類3.26%。

證交所統計，今年初開盤迄今共191個交易日，集中市場總成交金額為48兆877.3億元，市場日平均成交金額為2517.68億元；股票成交量週轉率為90.1%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。（編輯：張良知）1111014

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