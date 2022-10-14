瞄準浮式風場 貝富新能源進軍台灣推1GW計畫

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（中央社記者曾智怡台北14日電）經濟部能源局將於年底前公布浮式風場示範計畫選商規則，西班牙離岸風電開發商貝富新能源今天表示，一旦規則公布，將以裝置容量達1GW、位於新竹外海的九降風專案投入示範計畫，協助台灣建立浮式風電產業。

九降風離岸風電計畫將參與2023年區塊開發招標，已向能源局提交場址備查申請，正進行相關投標準備工作。

貝富新能源（BlueFloat Energy）是離岸風電外商新面孔，貝富新能源業務開發副總裁特塔德（Pierre-Antoine Tetard）指出，貝富新能源在全球參與的風場計畫，總開發容量達22GW以上，將善用貝富新能源分析港口與供應鏈的能力，評估基礎建設與供應鏈要求，以投入並在台灣建立浮式風電產業。

貝富新能源台灣區總經理彭茂寬（Michael Pinkerton）強調，浮式風電是一項成熟技術，在歐洲已有許多歷經測試與示範的小規模示範計畫；台灣已有非常活躍與成熟的固定式離岸風電市場，相信浮式技術在台灣深具潛力，支持台灣政府透過示範計畫，作為邁向超過500MW商業規模的浮式風場基石。

彭茂寬補充，裝置規模在50至200MW的示範計畫，需政府財政方面的強力支持，讓開發商感受商業可行性，從而鞏固與關鍵供應商、例如風機製造商的合作關係；在地供應鏈亦需政府針對浮式風電提出明確目標，透過足夠規模的示範計畫，增加供應鏈做出投資、升級決定的意願。

彭茂寬指出，根據貝富新能源對開發時程的了解，假設合適的法規框架可迅速建立，加上能順利取得相關許可，進而快速進入施工階段，預期可在2026、2027年完成示範風場建設及併網運營。

貝富新能源在新竹外海提出一個商業規模風場「九降風離岸風電計畫」（Winds of September），該計畫容量高達1GW，占地約125平方公里，預計在2028、2029年商轉。

為準備2023年的區塊開發招標，貝富新能源目前正進行環境影響評估、工程研究和參與供應鏈等計畫準備工作。

彭茂寬受訪時補充，已向能源局提交備查申請，希望明年中通過環評初審；單隻風機裝置容量為15MW，預計設置33支風機與平台。

經濟部規劃浮動式風場示範計畫，擬由申請人自選場址區位，以單一申請案不超過50MW、總裝置容量100MW為原則，預計第4季完成公告，獲選業者需於115年完工併聯。（編輯：趙蔚蘭）1111014