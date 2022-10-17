美喆-KY台南新廠開幕 目標2023年第3季產能滿載

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國際石塑地板製造業者美喆-KY在17日舉辦集團成立40週年暨台南新廠開幕典禮，由董事長陳本源（左3）主持，並邀請台南市長黃偉哲（左4）出席。中央社記者潘智義攝 111年10月17日

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（中央社記者賴言曦台北17日電）石塑地板（SPC）製造商美喆-KY今天舉辦台南新廠開幕典禮，董事長陳本源表示，新廠目標明年第3季產能滿載，力拚2024年提升毛利。

美喆今天舉辦集團成立40週年暨台南新廠開幕典禮，陳本源在致詞時表示，美喆台南廠引進最新自動化設備並自行改良，有效將SPC生產工序從10幾道縮減成2道即可出貨。

陳本源說，原本預估明年第1季台南新廠的產能利用率可滿載，但由於今年景氣反轉下滑，因此預估產能利用率延至明年第3季才可達成滿載，力拚2024年毛利提升。

陳本源說，美喆也持續精進研發能力，有效降低產品20%重量，且著眼全球環保、循環經濟市場趨勢，今年正式推出的稻穀SPC地磚產品，接連獲國際設計權威獎項肯定，有助集團創造市場差異化等競爭優勢。

據研究機構DataIntelo統計，全球SPC石塑地磚市場規模持續放大，預估至2028年，每年的年複合成長率（CAGR）達9.20%。

展望後市，陳本源說，美喆未來會將研發資源集中在台灣，目前台南新廠已打入美國地材前10大品牌及全美前20大區域經銷商等供應鏈，並已取得小量期初訂單，明年整體訂單量能可望持續放大。（編輯：楊凱翔）1111017