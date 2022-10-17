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遠傳深化大數據平台技術 攜手獨角獸Databricks

2022/10/17 13:49
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（中央社記者江明晏台北17日電）遠傳電信持續深化大數據平台技術，繼今年9月宣布與全球圖形資料平台業者Neo4j合作後，今天再宣布與美國先進資料科學與分析企業 Databricks結盟，成為全台第一家與Databricks合作的電信業者。

遠傳今天發布新聞稿說明，與美國先進資料科學與分析企業 Databricks結盟，雙方的合作透過引進Databricks湖倉一體 （Lakehouse） 資料處理工具與平台，將能同時結合資料倉儲與資料湖泊優勢、減少分析不同類型數據的複雜度，且資安嚴密、操作簡易，可降低建置與維運成本。

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遠傳說明，Databricks為湖倉一體架構（Lakehouse） 先驅，同時為Apache Spark、Delta Lake 與 MLflow 等多項開源項目的原始創始者，並獲 Microsoft、Alphabet、Amazon Web Services等雲端企業與矽谷創投爭相投資，成為指標性獨角獸，服務客戶遍及全球、超過7000家企業。其研發的Apache Spark技術結合遠傳「大人物」技術與轉型專家顧問服務，將協助企業以數據為核心發展商業及技術策略，包含大幅增加精準行銷、風險評估、產品購買週期預測等指標精準度，以聰明省力的方式提升顧客價值。

遠傳自2018年即成立電信業第一個「轉型辦公室」，積極運用核心技術轉型升級，並與各領域大廠進行策略合作，除了對內導入全球最新技術，全方位強化遠傳研發、行銷、策略發展等能力，更進而成立轉型專家顧問服務團隊，對外傳承自身經驗，協助企業客戶創新轉型。（編輯：翟思嘉）1111017

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