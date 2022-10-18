新亞建設拚轉型 擬拉高民間建案業務比例至5成

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（中央社記者賴言曦台北18日電）國際原物料行情動盪，以公共工程為主的新亞建設表示，考量成本轉嫁較易等因素，目標提高民間建案比例至整體業務的5成，以利提升毛利率。

新亞建設今年累計工程得標金額約新台幣117.33億元；新亞建設表示，過去公共工程占公司整體業務近100%，但公共工程即時反應成本不易，因此希望未來提高民間建案在公司整體業務的比例，目標達到5成。

根據新亞建設14日的公告，取得總金額約新台幣11.3億元的中油台中廠3期液化天然氣儲槽興建統包工程，業主為英商貝泰建設台灣分公司。

公告顯示，貝泰取得的3期工程預計將興建10座儲氣槽，其中2座由新亞取得，預計今年11月初開工、2024年6月完工。

新亞建設表示，台灣能源市場未來將以天然氣為主，預估比例將達5成，但目前只達3成，估計未來還需興建8至９座天然氣儲槽才夠，潛在商機達千億元以上。

新亞建設說，貝泰看好這項商機，未來可望持續爭取相關工程，新亞建設也不排除爭取與貝泰公司聯合承攬（Joint Venture, JV），參與後續投標。（編輯：郭無患）1111018