新台幣盤中再觸32元 量縮小升收31.994元
2022/10/18 18:22
（中央社記者潘姿羽台北18日電）國際美元走軟加上股市反彈，緩和新台幣匯率貶值壓力，今天於32元整數大關附近整理，最後則在央行略做調節之下，新台幣微升0.3分，收盤收在31.994元，台北及元太外匯市場總成交金額13.14億美元。
美股收紅激勵台股今天反彈，終場上漲158.63點，站上13100點整數關卡，並收復5日線約13022點。
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新台幣匯率今天以31.94元開盤後，最高31.935元、最低32.011元。外匯交易員指出，美元指數拉回，一度下探111，讓亞幣獲得喘息空間，雖然美元低接買盤進場，令台幣走勢略顯震盪，但出口商進場拋匯加上央行調節，終場微幅收升。
外匯交易員分析，美國聯準會升息步調未歇，美元漲勢還沒到頭，但中間總是要休息，近日美元回檔，加上台幣已經觸及32元重要心理關卡，湧現一波出口商拋匯潮，帶來支撐力道，短線新台幣應會在32元附近盤整，但中長期來看，趨貶路線不變。（編輯：黃國倫）1111018
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