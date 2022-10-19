台積電盤中股價下探401.5元 員工購股仍獲利

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台積電19日盤中股價下探401.5元，市值縮水1426億元。參與購股計畫的台積電員工平均成本不到384元，實際仍處獲利狀態。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹19日電）台積電今天股價再度走弱，早盤達401.5元，下跌5.5元，市值縮水1426億元，滑落至10.41兆元。參與購股計畫的台積電員工平均成本不到384元，實際仍處獲利狀態。

高盛集團（Goldman Sachs）等企業財報利多激勵美股收高，道瓊工業指數上揚337.98點，漲幅1.12%；那斯達克指數上漲96.6點，漲幅0.9%；費城半導體指數揚升9.299點，漲幅0.42%。

台積電美國存託憑證（ADR）走勢相對疲弱，下跌1.18美元，跌幅約1.82%，收在63.71美元，以台積電18日收盤價新台幣407元計，台積電ADR小幅溢價0.16%。

台積電今天股價同步走弱，早盤達401.5元，下跌5.5元，市值縮水1426億元，滑落至10.41兆元，影響大盤約45點。

隨著股價走跌，市場關注台積電全球員工購股計畫執行情況，媒體報導，台積電10月員工購股平均每股440元，參與的員工目前處於套牢、賠錢狀態。

據了解，台積電員工購股計畫是固定於每月的前3個交易日由委託的券商代員工買進台積電股票，員工購買的股票隨時可賣出，並無任何限制。

市場人士表示，10月的前3個交易日台積電股價介於416.5元至451元，以最高價451元計，員工自提金為買股票總額的85%，其餘的15%由公司補助，10月買股平均成本不到384元，參與的員工實際仍處獲利狀態。（編輯：楊蘭軒）1111019