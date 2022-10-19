中華電hiBox即起提供線上申辦服務

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（中央社記者江明晏台北19日電）中華電信hiBox企業郵件服務申辦量自疫情以來增加6.4%，今天宣布將共同落實無紙化，為環境盡心力，hiBox企業郵件即日起提供線上申辦服務。

中華電信今天發布新聞稿指出，電子郵件在生活中扮演不可或缺的角色，中華電信統計，hiBox企業郵件服務申辦量自疫情以來增加6.4%，隨著郵件病毒、APT社交攻擊手法日新月異又更加頻繁，中華電信持續提供企業郵件服務，降低企業營運成本，讓企業享有穩定的郵件溝通。

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中華電信指出，在網路門市，企業客戶以工商憑證、個人客戶使用自然人憑證，即可線上申辦hiBox企業郵件服務，無紙化作業省去郵寄紙本申請書的時間，在2個工作天內即可完成申辦程序。

中華電信表示，hiBox企業郵件服務能夠整合電子郵件、傳真與簡訊在單一訊息溝通平台，企業透過穩定、安全且充足的頻寬，加上中華電信IDC機房，並採用思科進階防護軟體應用（AMP）以及Cloudmark Email Messaging Security兩大防堵垃圾郵件與病毒移除技術，透過20種以上的反垃圾郵件技術，擁有高達99%的垃圾郵件捕獲率，提供完整過濾技術與最完善的防禦。（編輯：張均懋）1111019