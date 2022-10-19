意藍資訊10/21登戰略新板 今年營收看增雙位數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）智能數據分析公司意藍資訊今天舉辦戰略新板登板前法人座談會，預計21日登錄戰略新板。隨著各企業加速數位化轉型，意藍預期未來3年內數據量及運算能量將倍增成長。

法人指出，由於意藍研發自有分析技術，自建針對其技術服務特化的資料中心伺服器，2021年毛利率高達81%、淨利率達27%。因淨利率將隨營業規模擴大持續上升，預估意藍今年營收將維持雙位數百分比的成長力道，淨利率可望突破3成。

意藍發布新聞稿表示，目前為國內社群分析以及搜尋引擎市占率第1名，擁有先進者優勢，不斷擴充資料量並優化資料分析技術，可透過OEM模式將其技術能力輸出予同業及業務合作夥伴，擴大服務市場規模。

意藍將數據透過人工智慧（AI）及分析，轉化為具商業價值的題目，除了以訂閱制SaaS（軟體即服務）提供數據分析服務，也提供專案制的專題分析服務。前幾大客戶除了國際級品牌商和代理商之外，政府公部門也經常使用意藍服務作為政策施行的依據以及訊息傳播趨勢的觀測。

意藍表示，在疫情干擾後，各企業正加速營運規模數位化轉型，數據分析及商業智慧將逐步轉變為企業營運必需品，不少品牌及通路都開始建立自家數據資料庫以便後續加值利用。意藍持續強化核心競爭力及延伸應用，營運前景可期。（編輯：張均懋）1111019