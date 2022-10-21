台股本週跌2.35% 觀光類股跌5.74%最大
2022/10/21 18:19
（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所統計，今天台股收在12819.20點，較上週下跌308.92點，跌幅約為2.35%，其中以觀光類指數下跌5.74%最大，玻璃陶瓷類指數上漲4.28%居冠。
證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數下跌290.71點，跌幅約2.58%，未含電子類指數下跌142.41點，跌幅約0.91%，未含金融電子類指數下跌130.1點，跌幅約0.99%。
本週集中交易市場總成交金額新台幣9986.16億元，全體上市股票成交金額9187.37億元，股票成交量週轉率1.88%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3274.56億元，占全體上市股票交易金額35.64%；電子零組件類1075.86億元，占11.71%；航運類812.69億元，占8.85%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類6.04%、航運類5.02%、光電類4.46%。
證交所指出，累計今年初開盤迄今共196個交易日，集中市場總成交金額49兆900.64億元，市場日平均成交金額2504.6億元，股票成交量週轉率92.00%，股票日平均成交量週轉率0.47%。
今天全體上市公司總市值40兆694.7億元，較上週10月14日市值41兆287.44億元減少9592.74億元，減幅約為2.34%。（編輯：張均懋）1111021
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
元大高股息擴增成分股至50檔 降低單一個股影響性