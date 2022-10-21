台股9月重摔1670點 證券商9月獲利月減逾83%

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（中央社記者潘智義台北21日電）台股9月下跌1670.86點，台灣證券交易所今天公布，9月全體證券商稅後淨利新台幣8.97億元，較8月衰退46.83億元，約83.92%。

證交所統計，1至9月累計全體證券商稅後淨利301.32億元，較去年同期衰退523.11億元，減幅約63.45%。

證交所發布新聞稿指出，9月大盤總成交值約4.201兆元，較8月減少9.48%，使證券商經紀手續費收入較8月減少，9月經紀業務淨利31.53億元，較8月減少24.75%；9月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失0.45億元，且較8月衰退17.81億元，減幅102.59%。

另外，9月承銷證券評價損失較多，使證券商承銷業務呈現淨損失2.89億元，且較8月衰退11.84億元，減幅約132.29%。

證交所說明，累計今年1至9月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，較去年同期減少37.41%，經紀業務淨利422.57億元，年減40.19%；今年截至9月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失12.48億元，且較去年同期衰退234.53億元，減幅約105.62%。

全體證券商1月9月承銷業務淨利益25.43億元，也較去年同期衰退13.88億元，減幅約35.31%。（編輯：張均懋）1111021