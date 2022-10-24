港股持續探底 台股反彈觸萬三轉弱收漲37.78點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股24日早盤勁揚逾200點，但蘋概股雙雄台積電及鴻海翻黑，指數漲勢收斂，終場收在12856.98點，上漲37.78點。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）由於美股21日勁揚、金管會實施有條件限空令，台股今天早盤勁揚逾200點，但蘋概股雙雄台積電及鴻海翻黑，指數漲勢收斂，終場收在12856.98點，上漲37.78點，萬三大關得而復失，成交值來到新台幣1775.01億元。

中共20大人事底定，新一屆領導班子被形容為「戰鬥內閣」，且體現了強烈的「習近平新時代」色彩，但未能帶給香港股市刺激作用，港股今天開盤後持續探底，盤中跌破16000點，恒生指數一度創下近13年半新低。

台股八大類股普遍走揚，電子股漲0.21%，成交比重約63%；金融股漲0.18%；傳產族群的航運股漲1.97%，塑膠、鋼鐵分別上揚0.51%、0.32%。

晶圓代工廠台積電受到美國晶片禁令影響，今天股價開高走低，終場下跌0.64%，收在387元；鴻海跌0.48%，收103元；有望受惠於成熟製程轉單效應的聯電漲0.9%，收在39.4元。

面板廠稼動率偏低、恐影響獲利能力，友達與群創今天分別下跌4.47%、3.49%，收在17.1元、12.45元。航運貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同步收紅，終場上漲1.48%、1.8%、3.01%，收在137.5元、62.1元、68.5元。

國泰證期分析，新台幣兌美元匯率近期續貶，不利於資金行情，整體融資仍在相對新低水準，散戶對於反彈的信心薄弱，預期台股短線將維持震盪走勢。（編輯：楊凱翔）1111024