荷蘭「台灣商機日」 新創業者合作擴大國際市場

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（中央社台北28日電）台灣企業國際化協助網絡（TGN）、荷蘭台灣商會及荷蘭烏得勒支市政府27日共同舉辦第11屆「台灣商機日」，荷蘭及台灣新創業者、產官學界共逾百人參加。荷蘭AI新創公司BrainCreator分享與台灣研華科技的合作成果。

台灣商機日（Taiwan Business Day）自2013開辦以來，已成為媒合台灣產業與荷蘭新創的重要平台，今年聚焦包括健康與生命科學領域的產學平台「荷蘭健康中心」（Dutch Health Hub）及投資新創業的「快速成長基金」（Rapid Growth Fund）主管均到場參與。

駐荷蘭代表陳欣新致詞表示，台灣及荷蘭擁有許多共享價值，並且都是科技創新的領導者，很高興在TGN創辦人許秀芳博士及荷蘭台商會新創委員會主委陳國雄共同努力下，讓此一活動也能隨新創產業逐漸成長茁壯。她也邀請烏得勒支（Utrecht）市政府明年率團參與台北智慧城市展，讓台灣黑熊及該市知名的插畫角色米菲兔能再次重逢。

烏得勒支副市長施德蔓（Susanne Schilderman）認為，烏得勒支的開放、包容及創業精神與台灣相當類似，目前已有如電動機車業者品睿科技（Ottobike）等5家台灣公司在當地深耕，也期盼荷蘭企業的創意及彈性能結合台灣優秀的科技研發能力，為兩國商務合作帶來雙贏，也為世界所面臨的諸多挑戰創造更多解方。

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因歐盟法規保障個資，禁止機場使用影像監控系統作人臉辨識，BrainCreator結合了研華與德國博世（Bosch）的技術，開發出匿名化（anonymization）的去識別化個資安全解決方案。（編輯：周永捷）1111028