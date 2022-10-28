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股匯齊跌 新台幣終止連2升收32.148元

2022/10/28 18:52
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）台股低迷，熱錢轉向匯出，新台幣匯率終結連2升，今天收盤收32.148元，貶值4分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.18億美元。

受美國科技股下跌影響，台積電今天盤中重挫，加權指數開低震盪走低，連破12900、12800點整數關卡，終場下跌137.95點，收12788.42點。

台股走疲，外資也毫不戀棧，賣超逾百億元且大舉匯出，股匯同步下跌。不過外匯交易員指出，出口商月底拋匯需求湧現，為台幣帶來支撐力道，今天台幣僅是偏弱整理，新台幣兌美元開盤價為32.15元，最高32.103元、最低32.16元。

回顧新台幣匯率過去一週的表現，先是急速走貶、摜破32.3元，但因美國經濟數據不佳，市場預期聯準會可能放慢升息步調，美元指數重摔，新台幣匯率得以止跌回升、收復失土，27日甚至挑戰32元整數關卡。

新台幣匯率收週線，今天終場雖以小貶作收，本週仍累計升值4分或0.12%，週線翻升。（編輯：趙蔚蘭）1111028

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