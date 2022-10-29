義大利能源價高 觀光區餐廳漲價2至3成因應

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義大利挺過COVID-19疫情後，又面臨高通膨挑戰，不少觀光區店家選擇暫時歇業，以免持續墊高成本。圖為威尼斯一間停業的街邊店家。中央社記者賴言曦攝 111年10月29日

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（中央社記者賴言曦佛羅倫斯29日電）義大利10月通膨率寫下1984年3月以來新高，旅居當地的台灣導遊表示，義大利能源價格比過去貴3倍，促使觀光區餐廳漲價2到3成間，甚至也有不少位於觀光熱區外圍的店家索性不營業，減少成本支出。

義大利國家統計局（ISTAT）28日公布的臨時估計顯示，國內10月通膨率年增11.9%，創下自1984年3月以來新高。

實地走訪後發現，通膨、油電雙漲不僅只反映在義大利的餐廳等民生消費上。例如歐洲廁所是使用者付費，因此部分熱門景點的廁所費用也稍稍調漲，從原來的每次0.5歐元（約新台幣15.97元）至1歐元，漲價至1歐元或1.5歐元。

旅居義大利22年的台灣導遊賴宗德受訪時表示，俄烏戰爭開打後油電雙漲，能源價格費用相較過去貴3倍，高通膨也使得整個義大利觀光區餐廳紛紛調漲售價，漲幅在2到3成之間。

舉例來說，威尼斯300年老店花神咖啡廳（Caffé Florian）的卡布奇諾每杯就從10歐元漲至12歐元，濃縮咖啡則從每杯6.5歐元漲至7歐元。花神咖啡總監Renato Costantini指出，餐單價格調整後，不排除明年春、夏季還會再視情況調整價格。

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至於古蹟、藝術品林立的佛羅倫斯，雖然各大觀光景點門票並未調漲，但旅居當地的台灣導遊沈易澄受訪時表示，能源價格貴3倍下，當地物價走揚，當地人生活成本高得令人「吃不消」，對觀光客來說，最有感的則是旅館、餐廳變貴。

除了餐廳、旅館紛紛漲價因應通膨，賴宗德指出，也有非熱門住宿區的旅館、店家選擇暫時歇業，以免持續墊高營業成本。（編輯：翟思嘉）1111029

古蹟、博物館林立的義大利佛羅倫斯，雖然各大景點門票沒有漲價，但旅居當地的台灣導遊說，生活成本有感上升，讓當地居民吃不消，旅宿、餐廳也紛紛漲價因應。中央社記者賴言曦攝 111年10月29日

義大利能源價格上升，不少業者以調漲價格因應。圖為義大利高速公路休息站的三明治，售價可見調整痕跡。中央社記者賴言曦攝 111年10月29日