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台積電早盤下挫4元 市值面臨10兆元大關保衛戰

2022/11/1 09:24（11/1 09:38 更新）
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台積電1日股價表現疲弱，早盤達386元，下跌4元。（中央社檔案照片）
台積電1日股價表現疲弱，早盤達386元，下跌4元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹1日電）美股收低，費城半導體指數下挫逾2%，台積電今天股價表現疲弱，早盤達386元，下跌4元，市值面臨新台幣10兆元大關保衛戰。

市場觀望美國聯邦準備理事會（Fed ）利率決策，美股10月31日收低。道瓊指數下跌128.85點，跌幅0.39%；那斯達克指數下跌114.31點，跌幅1.03%；費城半導體指數下挫49.2點，跌幅2.02%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.46美元，跌幅0.74%，收在61.55美元。以台積電10月31日收盤價390元計，台積電ADR溢價約1.66%。

台積電今天股價表現疲弱，早盤達386元，下跌4元，市值縮水1037億元，滑落至10兆元，面臨10兆元大關保衛戰。

據台灣集中保管結算所統計，台積電股東人數持續攀高，至10月28日達149萬1170人，較10月21日的147萬9028人再增加1萬2142人，再創新高。（編輯：張均懋）1111101

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