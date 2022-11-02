台股受8利空衝擊 金管會救市措施看3指標有見效

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（中央社記者謝方娪台北2日電）今年台股大跌近3成，金管會指出，受俄烏戰爭、能源與糧食短缺、通膨、主要國家加速升息、強勢美元、地緣政治、美中競爭及極端氣候影響，台股面臨挑戰，金管會將適時審慎評估並採行相關措施。

金管會主委黃天牧3日將赴立法院財政委員會針對「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告並備質詢。

金管會書面報告指出，今年截至11月1日止，台股跌幅達28.44%，相較香港跌幅33.95%、美國那斯達克跌幅29.77%、深圳跌幅27.75%、韓國跌幅21.58%、上海跌幅18.42%、日本跌幅3.86%，台股表現介於國際主要股市之間。

同期間，台股集中市場日均量為新台幣2479億元，較去年同期減少39%。

金管會分析，今年受俄烏戰爭、能源與糧食短缺、通膨、主要國家加速升息、強勢美元、地緣 政治、美中競爭態勢及極端氣候等8大因素影響，全球經濟成長趨緩，且政經情勢不確定性升高，國際主要市場波動明顯，台股面臨全球變局挑戰。

不過，金管會強調，台股集中市場今年截至9月底本益比為9.74倍，現金殖利率5.13%，加計股票股利達5.34%，國內上市櫃公司前3季累計營收31.49兆元，年增9.89%，顯示國內上市櫃公司仍具高度韌性，台股基本面持穩。

自今年7月起，金管會已陸續啟動穩定股市措施，金管會指出，從3大數據可見救市措施有見效。

第一，調降每日盤中借券賣出委託限額方面，實施措施前借券賣出占比為3.56%，實施後至10月31日借券賣出占比為2.74%，借券賣出比率已有明顯降低。

第二，提高最低融券保證金成數方面，實施措施前整戶擔保維持率為159.55%，10月31日整戶擔保維持率為162.99%，擔保維持率已見提升。

第三，金管會採行有條件平盤下禁止放空後，10月24日起一週台股雖有小幅震盪，但在大盤下跌的次一交易日，不得平盤下放空股票檔數介於93檔至152檔，顯示對抑制作空、穩定股市具一定成效。

金管會強調，股市長期仍將回歸基本面，金管會原則上尊重證券市場運作機制，並以發展經濟及維護投資人權益為目標，密切關注國內外金融情勢變化及證券交易市場動向，持續觀察現行措施執行情形，適時審慎評估並採行相關措施。（編輯：楊凱翔）1111102