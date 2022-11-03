長電出貨車用第三代半導體封測 模組開發攻歐美韓

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中國封測廠長電科技表示，已出貨車用充電樁第三代半導體封測產品，此外旗下公司已獲得歐、美、韓車載客戶的汽車產品模組開發專案。

長電科技積極布局車用電子封測領域，2日在微信公眾號指出，長電在中國、韓國、新加坡6大生產基地全部通過IATF16949認證，均具備車規產品開發和量產能力，產品涵蓋智慧座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）、感測器、功率元件等領域。

長電並透露，已經出貨車用充電樁第三代半導體封測產品，此外，旗下公司也獲得歐洲、美國、韓國等車載客戶的汽車產品模組開發專案。

長電指出，今年前3季合併營收人民幣247.78億元之中，汽車電子及運算電子相關收入累計較去年同期成長59%。

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長電積極布局第三代半導體，法人指出，長電中國廠區已布局絕緣柵雙極電晶體（IGBT）封裝業務，鎖定車用電子和工業應用，此外，長電也具備碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）晶片封裝和測試能力。

長電第3季合併營收人民幣91.84億元，年增13.4%，第3季獲利人民幣9.09億元，年成長14.5%，單季每股基本純益人民幣0.51元；累計前3季獲利人民幣24.52億元，較去年同期增加15.9%，累計每股基本純益人民幣1.38元。（編輯：郭無患）1111103