外資賣超126.28億元 調節台積電最多

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天下跌113.57點，收在12986.6點，三大法人合計賣超新台幣120.06億元，其中外資及陸資賣超126.28億元，調節最多台積電，賣超約2萬張，敲進最多張嘉聯益。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員放鷹，美股2日聞訊皆墨，衝擊台股今天行情，終場下跌113.57點，收在12986.6點，成交值1635.25億元。

三大法人自營商賣超14.87億元，投信買超21.09億元，外資賣超126.28億元，合計賣超120.06億元。

觀察外資賣超前10名個股中，以調節約2.059萬張台積電居冠，其次是約2.056萬張元大滬深300正2，接著是約1.2萬張中信金。

其餘外資調節個股依序為約1.03萬張聯電、約1.01萬張台泥、約1萬張長榮航、9339張鴻海、7711張玉山金、5793張景碩、5379張兆豐金。

外資買超前10名個股方面，外資今天敲進最多嘉聯益，買超9577張，接著是6879張群創、6232張陽明。

其餘外資買超個股依序為3914張臺企銀、3821張南亞、3466張永豐金、3364張晶睿、3155張欣興、2625張金寶及2440張GIS-KY。

今天買超的投信則敲進最多張聯電，買超3875張，接著是1591張光寶科及1572張技嘉。投信賣超最多的個股則是華新，調節1541張；接著是1240張鴻海及814張元晶。（編輯：趙蔚蘭）1111103