台積電早盤股價跌4元 市值降至9.85兆元

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（中央社記者張建中新竹4日電）美股持續下挫，道瓊指數下跌146.51點，那斯達克及費城半導體指數同步下挫逾1.5%。台積電今天股價同步走跌，早盤最低達380元，下跌4元，市值滑落至9.85兆元。

美國聯邦準備理事會（Fed）示意抗通膨行動離結束還很遙遠，公債殖利率再度攀高，衝擊美股3日持續走低。道瓊指數下跌146.51點，跌幅0.46%；那斯達克指數下跌181.86點，跌幅1.73%；費半指數下跌35.62點，跌幅1.53%。

台積電美國存託憑證（ADR）盤中一度下探59.43美元，再創波段新低，終場跌幅收斂，收在60.28美元，下跌0.24美元，跌幅0.4%。

台積電今天股價同步走跌，早盤最低達380元，下跌4元，市值縮水1037億元，滑落至9.85兆元，影響大盤約33點。

外資對台積電賣多買少，3日賣超逾2萬張，投信及自營商則同步買超，其中投信連續6個交易日共買超逾2000張，自營商連續4個交易日共買超逾2500張，呈土洋法人對作局面。（編輯：趙蔚蘭）1111104