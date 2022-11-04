更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電4/300
首頁 / 證券

台積電早盤股價跌4元 市值降至9.85兆元

2022/11/4 09:12（11/4 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電4日股價走跌，早盤最低達380元，下跌4元。（中央社檔案照片）
台積電4日股價走跌，早盤最低達380元，下跌4元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹4日電）美股持續下挫，道瓊指數下跌146.51點，那斯達克及費城半導體指數同步下挫逾1.5%。台積電今天股價同步走跌，早盤最低達380元，下跌4元，市值滑落至9.85兆元。

美國聯邦準備理事會（Fed）示意抗通膨行動離結束還很遙遠，公債殖利率再度攀高，衝擊美股3日持續走低。道瓊指數下跌146.51點，跌幅0.46%；那斯達克指數下跌181.86點，跌幅1.73%；費半指數下跌35.62點，跌幅1.53%。

台積電美國存託憑證（ADR）盤中一度下探59.43美元，再創波段新低，終場跌幅收斂，收在60.28美元，下跌0.24美元，跌幅0.4%。

台積電今天股價同步走跌，早盤最低達380元，下跌4元，市值縮水1037億元，滑落至9.85兆元，影響大盤約33點。

外資對台積電賣多買少，3日賣超逾2萬張，投信及自營商則同步買超，其中投信連續6個交易日共買超逾2000張，自營商連續4個交易日共買超逾2500張，呈土洋法人對作局面。（編輯：趙蔚蘭）1111104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
半導體落腳龍潭 經部：推動再生水並擴大區域調度