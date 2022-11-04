台股擺尾翻紅40點站回萬三 終止週線3連黑

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）美股電子盤上漲降低昨日美股下跌衝擊，台股早盤雖一度下跌逾百點，但在內資力拱中小型電子股及非電族群下，尾盤奮力翻紅，終場上漲40.11點，重回萬三關卡。

台股指數終場收在13026.71點，上漲40.11點，漲幅0.31%，成交值新台幣1753.16億元。週線上漲238.29點，終止週線連續3週下跌的劣勢。

電子權值股受美國科技股下跌影響，表現相對弱勢，但包括被動元件、光學、網通等電子次族群有內資買盤進場，加上航運、生技各有題材，金融股也發揮穩定軍心角色，指數盤中逐步收復跌點，尾盤一舉向上攻堅，站回萬三大關。

其中，高端疫苗保護效益報告經食藥署召開專家會議審核後，獲得14位專家全數通過，認為疫苗具有保護效益，撤銷EUA（緊急使用授權）危機解除，激勵股價強攻漲停價73.7元；台驊控股看好年底運價止跌回升，加上擬買回1萬張庫藏股、擬分配上半年每股5元現金股息的雙利多助陣下，帶動航運股展開跌深反彈走勢。

分析師表示，美股雖然仍處跌勢，但台股恐慌氣氛似有緩和跡象，加上國安基金仍在伺機進場，內資也陸續布局年底作帳標的，隨著上市櫃公司第3季季報陸續發布，具有基本面及明年景氣展望較佳的族群與個股，較易受到資金青睞。

法人認為，國際股市依舊動盪不安，台股難逃池魚之殃，在外資頻頻自台股提款下，指數與個股的走勢恐趨分岐，台股目前最大問題仍在於量能不繼，在成交值未明顯增溫下，指數尚未出現明確方向。（編輯：張良知）1111104