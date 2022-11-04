汽車零件商雄煒工業斥資5億 升級平鎮廠房產能

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）投資台灣三大方案今天再添2案中小企業方案，總投資金額約新台幣7億元。其中汽車零件供應商雄煒工業，將投入5億餘元擴建桃園平鎮區的既有廠房，以升級產線擴大產能。

投資台灣事務所發布新聞稿指出，「中小企業加速投資行動方案」聯審會議今天再通過雄煒工業及佶擎機械等2家廠商。

其中汽車零件供應商雄煒工業，因既有廠房設備不敷新業務使用，亟需升級產線，而規劃投入逾5億元，在桃園市平鎮區擴建既有廠房，導入智慧化機器設備，並運用數位化管理精實製程，預計可增加16個就業機會。

投資台灣事務所說明，雄煒工業主要產品有保險桿支架及各類零件，銷售至北美售後服務維修零件市場。

此外，雄煒工業這次的投資方案，節能減碳設備也是重點項目，其廠房屋頂將安裝太陽能裝置，可減少溫室氣體排放，落實友善環境的企業責任。

從事機械設備製造的佶擎機械，為了提供更專業的生產環境及技術，規劃擴大投入近2億元，在台中市龍井區新建廠房及研發暨行政中心等。

投資台灣事務所表示，佶擎機械主要供應伺服肘節式沖床、多工位連續複合模具及智慧化送料設備等產品，行銷至印度、馬來西亞、印尼、越南及中國等地。

投資台灣事務所統計，迄今「投資台灣三大方案」已帶動1271家企業投資約1兆8157億元，預估創造14萬278個台灣就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

其中，「中小企業加速投資行動方案」已通過846家中小企業，共投資約3841億元，創造3萬2297個台灣就業機會。（編輯：林興盟）1111104