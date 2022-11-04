尖點前3季每股賺1.89元 第4季估微降

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（中央社記者江明晏台北4日電）PCB鑽針大廠尖點科技第3季旺季不旺，加上增列一次性所得稅費用，歸屬於母公司業主淨利年減67.1%，累計前3季每股賺1.89元，推估第4季應同過往季節性趨勢，呈現微幅季減。

尖點科技第3季合併營收新台幣8.73億元，季衰退2.2%、年衰退17.1%；營業淨利1.41億元，季增6%、年減21.6%。

尖點表示，第3季所得稅費用為0.94億元，主要為因應在台投資自大陸匯回盈餘而增列一次性所得稅費用0.53億元所致，對EPS的影響數為0.37元。

尖點第3季歸屬於母公司業主淨利0.43億元，季減64.9%、年減67.1%；每股盈餘為0.3元，若還原一次性所得稅費用影響，則第3季EPS為0.67元。尖點累計前3季營收為26.83億元，歸屬於母公司業主淨利2.69億元，年減21.5%；每股盈餘為1.89元。

營收結構部分，尖點第3季鑽針營收約占整體營收的60.5%，鑽孔服務約占整體營收的39.5%。

尖點指出，第3季市況呈現旺季不旺，終端市場需求受到總體環境及庫存調整的影響，整體需求呈現下滑；但高階應用市場如HPC高速運算相關載板、高階伺服器、網通等需求仍有相對較佳的表現，搭配尖點高階鍍膜產品，對於優化產品組合有所助益。

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展望第4季，尖點表示，目前市場氛圍仍然環繞在終端需求不振及庫存調整下，多數客戶對於後市的看法普遍保守，能見度亦不高，整體市況依然低迷。以尖點而言，由於第3季基期已受景氣影響修正，第4季應同過往季節性趨勢，呈現微幅季減。

尖點同時公布10月合併營收2.85億元，月減4.2%，較去年同期減少14.1%。累積前10月營收為29.68億元，較去年同期減少4.2%。（編輯：蘇志宗）1111104