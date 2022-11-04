台股週線收紅漲幅1.86% 電子零組件類股漲6.86%最大

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（中央社記者潘智義台北4日電）台灣證券交易所今天公布，台股今天收在13026.71點，較上週上漲238.29點，漲幅約1.86%；其中以電子零組件類指數上漲6.86%為最大，造紙類指數下跌1.48%最大。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲214.31點，漲幅約1.97%，未含電子類指數上漲213.56點，漲幅約1.36%，未含金融電子類指數上漲188.29點，漲幅約1.45%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣8301.50億元，全體上市股票成交金額為7752.79億元，股票成交量週轉率為1.42%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2792.46億元，占全體上市股票交易金額36.02%；電子零組件類1103.17億元，占14.23%；航運類573.06億元，占7.39%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.22%、資訊服務類5.20%、生技醫療類4.15%。

累計今年初開盤迄今共206個交易日，集中市場總成交金額為50兆8296億元，市場日平均成交金額為2467.46億元，股票成交量週轉率94.97%，股票日平均成交量週轉率0.46%。

今天全體上市公司總市值40兆7310.03億元，較上週10月28日市值39兆9689.42億元增加7620.61億元，增幅約1.91%。（編輯：蘇志宗）1111104