股匯齊揚新台幣收32.185元 週線翻貶

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）美股續跌，台股則在內資力捧之下，擺尾翻紅，拉抬新台幣匯率走揚，新台幣兌美元今天收盤收32.185元，升值6分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至15.045億美元。

市場持續消化美國聯準會鷹派訊號，美股收低，台股早盤也一度下跌逾百點，但在內資力拱中小型電子股及非電族群下，尾盤奮力翻紅，終場上漲40.11點，收在13026.71點，重回萬三關卡。

外匯交易員指出，新台幣兌美元一早以32.25元開盤後，因國際美元轉強、台股下挫，匯價偏弱整理，最低為32.281元，不過美元指數衝高後拉回，加上台股翻揚，激勵新台幣匯率由貶翻升，盤中最高為32.182元，終場則以32.185元作收。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值3.7分或0.11%，週線翻貶。

外匯交易員指出，市場還在消化聯準會釋出的鷹派訊號，不過目前美元指數並沒有猛烈上攻，如果接下來外資沒有明顯匯出態勢，短線新台幣應續於32元附近偏弱整理。（編輯：潘羿菁）1111104