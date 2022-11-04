更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／川普打包機密回家惹議 陷調查泥沼如何拚2024
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 產經

股匯齊揚新台幣收32.185元 週線翻貶

2022/11/4 18:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）美股續跌，台股則在內資力捧之下，擺尾翻紅，拉抬新台幣匯率走揚，新台幣兌美元今天收盤收32.185元，升值6分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至15.045億美元。

市場持續消化美國聯準會鷹派訊號，美股收低，台股早盤也一度下跌逾百點，但在內資力拱中小型電子股及非電族群下，尾盤奮力翻紅，終場上漲40.11點，收在13026.71點，重回萬三關卡。

外匯交易員指出，新台幣兌美元一早以32.25元開盤後，因國際美元轉強、台股下挫，匯價偏弱整理，最低為32.281元，不過美元指數衝高後拉回，加上台股翻揚，激勵新台幣匯率由貶翻升，盤中最高為32.182元，終場則以32.185元作收。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值3.7分或0.11%，週線翻貶。

外匯交易員指出，市場還在消化聯準會釋出的鷹派訊號，不過目前美元指數並沒有猛烈上攻，如果接下來外資沒有明顯匯出態勢，短線新台幣應續於32元附近偏弱整理。（編輯：潘羿菁）1111104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股週線收紅漲幅1.86% 電子零組件類股漲6.86%最大