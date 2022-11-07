顯卡、安控點火 台股漲170點挑戰13200點

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台股7日多檔電子權值股強攻，指數最高至13196點、上漲約170點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北7日電）台股4日收復月線後續彈，今天早盤開高走高，台積電等多檔電子權值股強攻，顯示卡新品上市及安全監控題材點火，指數最高至13196.29點、上漲約170點，逼近13200點整數關卡。

至10時51分左右，台股加權指數來到13192.21點，上漲165.5點，漲幅1.27%，成交值新台幣1198.87億元。電子股漲1.56%，金融股漲0.59%。

市場傳出美商超微新一代繪圖處理器及伺服器處理器都採用台積電5奈米製程量產，推升台積電股價今天盤中衝上391元、上漲9元，漲幅逾2%；大立光10月營收創23個月來新高，早盤股價高點至1970元，上漲65元。

顯示卡廠撼訊第3季財報低於預期，但受惠超微新品上市，今天開盤直奔漲停67.3元；青雲、麗臺同步攻漲停35.9元、39.2元，技嘉、微星漲幅超過4%。

因美國晶片禁令持續發酵，中國廠商無法供貨到美國，台灣安控廠有望受惠於轉單效應，今天奇偶早盤亮燈漲停來到40.15元，寫下近1年新高。（編輯：張均懋）1111107