亞泰金屬前3季每股賺9.05元 大幅超越去年全年

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（中央社記者江明晏台北7日電）亞泰金屬前3季營收、獲利均創新高，每股稅後盈餘（EPS）9.05元，已大幅超越去年全年的5.75元；客戶裝機及測試排程已直通2024年，同時看好東南亞將是下一波營運成長動能。

高階含浸設備廠商亞泰金屬今天公告前3季合併營收為新台幣11.18億元，稅後淨利2.04億元，均創下歷史新高表現，且分別較去年同期增加11.53%與80.72%，前3季每股稅後盈餘（EPS）9.05元，已大幅超越去年全年的5.75元。

亞泰金屬至第3季底的合約負債金額達17.12億元，較第2季底再增加近1.73億元來到新高，將會在明後年陸續認列。

亞泰金屬表示，前3季合併營收已逾11億元，預期全年可望有兩位數的年增表現，主要在於公司兩大主力產品－直立式CCL含浸設備及高階IC載板基材含浸設備陸續完成安裝與測試。

亞泰金屬指出，公司的合約負債金額包括客戶下單時收取合約金額3成訂金與設備出貨時收取合約金額5成出貨款，以合約負債金額來看，未來兩年合併營收可望維持高水準表現，暫不受當前景氣衰退疑慮所影響。

亞泰金屬表示，今年前3季毛利率較去年同期略減，主要受到第3季認列營收產品組合不佳影響，同時還有原物料上漲、運費大幅調升及因應客戶交期需求，導致委外製作比例增加等因素同時發生。

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此外，新廠建置工程順利進行中，亞泰金屬預計，明年上半年開始加入生產行列，除提升整體產能外，可提高公司自製率，將有助進一步改善毛利率表現，提升公司整體獲利能力。

亞泰金屬進一步表示，在手訂單均維持正常出貨與安裝進度，待設備安裝及測試完成後認列營收，目前亞泰金屬對客戶裝機及測試排程的掌握度可看到2024年，未來新訂單部份，因應兩岸局勢不明，現有客戶已開始至東南亞尋覓合適的地點設廠，將是公司下一波的營運成長動能，相關商機可望於後年開始陸續發酵。（編輯：黃國倫）1111107