台股開高走高 收漲124.03點
2022/11/8 13:49
（中央社台北8日電）台北股市今天開高走高，收盤漲124.03點，為13347.76點，漲幅0.94%，成交金額新台幣2227.14億元。
加權指數開盤為13274.91點，盤中最高13389.25點，最低13274.91點；不含金融股指數11398.86點，漲112.15點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.93%、食品股漲0.04%、塑化股漲0.39%、紡織股漲0.82%、機電股漲1.13%、造紙股漲0.56%、營建股漲0.13%、金融股漲0.55%。
委買張數1748萬7197張，委賣張數969萬2660張，成交張數607萬9014張。
收盤時上漲460家，下跌393家，持平134家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、華新、長榮航、華航、元大滬深300正2。
漲幅前5名個股為天鈺、敦泰、合勤控、尼得科超眾、譁裕。
跌幅前5名個股為淘帝-KY、宏旭-KY、華榮、天瀚、倫飛。1111108
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