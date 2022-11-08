台電：松湖變電所興建 已辦理逾230次說明累計近千人

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（中央社記者曾智怡台北8日電）松湖變電所興建卡關多年，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天質疑台電「找兩個里長聊一聊就算一場說明會」。台電對此表示，非常重視在地意見，里長也代表地方民意；2016年至今，台電已辦理超過230次溝通說明，累計近千人溝通。

台電指出，候選人需要聲量，但北市的電網更需要容量，才能長期提供城市發展的電力；里長當然也代表地方民意，相信黃珊珊也同意跟里長溝通很重要。

面對黃珊珊的質疑，台電今天透過新聞稿表示，於20年前便已預警，台北市必須儘快興建松湖變電所，才能解決港湖地區送電壅塞的問題。為與地方共存共榮，2018年改為變電所全地下化設計，地上層則結合親民利民的公共設施。

台電表示，2018年7月台電也拜會市府，提出變電所地下化及結合多目標構想，當時市府建議應取得當地里長或居民認同。

為爭取民眾認同，2016年至今，台電已辦理超過230次溝通說明，累計近千人溝通，對象包括議員、里長、在地里民等，也曾舉辦200人以上的大型公開說明會，並透過結合實地參訪變電所的小型分眾溝通形式，讓民眾瞭解安全性，化解疑慮。

針對所謂「換地方蓋變電所」議題，台電說明，北市用地稀缺是事實，現在的場址也是經過台北市政府在2004至2006年間，邀請各領域專家學者組成「松湖E/S設置地點評估專案小組」所評估認可的最適當地點。

台電表示，樂見各界正視台北東區供電問題，區域電網的強化刻不容緩，懇切呼籲台北市府支持地方電力建設，台電也願意繼續和市民溝通，盼能攜手為東區提供可靠穩定電力，共創台北產業發展及供電的雙贏。（編輯：楊蘭軒）1111108