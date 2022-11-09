中菲行前3季獲利創歷史新高 年增51.8%

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（中央社記者賴言曦台北9日電）中菲行國際物流公司今天通過今年前3季合併財報，前3季集團營收新台幣333億元、年增30.2%，稅後淨利21.81億元、年增51.8%，每股盈餘16.03元，營業額、稅後淨利及每股盈餘皆創歷史新高。

中菲行透過新聞稿表示，今年前3季，國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨漲、美國聯準會縮表升息、中國的封城清零、俄侵烏戰爭等多重因素造成供應鏈斷鏈的問題，國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰。

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中菲行指出，儘管如此，中菲行仍能創造優異的營收與獲利，屢創新高，主要受益於中菲行致力建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位，數位行銷，價值服務，吸引客戶，發揮相當的功效。

展望未來，中菲行表示，面對潛在地緣政治動盪，通貨膨脹及經濟可能下滑等問題，中菲行的堅強戰鬥團隊，也能就過往建構的優勢能力，達成良好經營績效。（編輯：黃國倫）1111109