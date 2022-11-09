更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

中菲行前3季獲利創歷史新高 年增51.8%

2022/11/9 12:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北9日電）中菲行國際物流公司今天通過今年前3季合併財報，前3季集團營收新台幣333億元、年增30.2%，稅後淨利21.81億元、年增51.8%，每股盈餘16.03元，營業額、稅後淨利及每股盈餘皆創歷史新高。

中菲行透過新聞稿表示，今年前3季，國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨漲、美國聯準會縮表升息、中國的封城清零、俄侵烏戰爭等多重因素造成供應鏈斷鏈的問題，國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中菲行指出，儘管如此，中菲行仍能創造優異的營收與獲利，屢創新高，主要受益於中菲行致力建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位，數位行銷，價值服務，吸引客戶，發揮相當的功效。

展望未來，中菲行表示，面對潛在地緣政治動盪，通貨膨脹及經濟可能下滑等問題，中菲行的堅強戰鬥團隊，也能就過往建構的優勢能力，達成良好經營績效。（編輯：黃國倫）1111109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族