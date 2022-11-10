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同欣電估手機感測元件明年第2季觸底 車用動能看佳

2022/11/10 17:25
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體構裝廠同欣電今天表示，手機感測元件庫存持續調整，預估明年第2季底有機會觸底，明年車用影像感測元件動能持續看佳。

同欣電下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，觀察目前手機庫存狀況，同欣電不諱言指出，客戶端存貨仍持續上升，預估要到明年第2季才會明顯去化。

同欣電指出，手機感測元件供應商可能還需要2到3個季度以上去化庫存，預估明年第2季底、第3季之後同欣電相關業務才會回彈。

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法人問及9月底台北廠火災影響，同欣電表示，設備、電路線都有受損，影響陶瓷基板生意，中長期會把受損產線修復回來，估計時間需6個月，預計明年4月底復原，受損設備部分必須添購，交期影響大概要花8個月時間，預計明年6月，同欣電陶瓷基板產能才可恢復到原來狀況。

展望明年，同欣電預期，車用影像感測元件動能持續看佳，相關業績有機會逐季成長，明年高頻無線通訊模組和混合積體電路模組小幅成長，手機用影像感測元件和陶瓷基板持續下滑到明年第2季觸底。（編輯：楊蘭軒）1111110

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