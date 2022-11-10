外資賣超台股16.87億 調節華航鴻海

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（中央社記者賴言曦台北10日電）台股今天下挫135.05點，收13503.76點，三大法人合計賣超新台幣60.15億元；其中外資及陸資賣超16.87億元，賣超最多個股是華航，調節約2.2萬張，第二名為鴻海，賣超2萬張，另外賣超台積電6792張。

台股今天終場收在13503.76點，下挫135.05點，跌幅0.99%，成交值1908.52億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超60.15億元；自營商賣超44.03億元，投信買超0.75億元，外資及陸資賣超16.87億元。

觀察外資今天賣超前10名個股，調節約2.2萬張華航居冠，第二、三名是約2萬張鴻海及1.7萬張金寶。

其餘外資賣超前10名個股，依序為群創約1.4萬張、富邦越南約1.1萬張、友達8598張、國泰智能電動車8368張、玉山金7379張、台積電6792張及啟碁5594張。

外資今天買超前10名個股方面，今天外資敲進約2.7萬張國泰台灣加權反1為最多，接著是約2.4萬張聯電、約1萬張新光金。

其餘外資買超前10名個股，依序為富邦台灣加權反１、元大台灣50反1、陽明、長榮、台玻、宏碁和元大金。

今天投信買超台股0.75億元，敲進欣興3450張最多，接著是1363張陽明跟909張華新。賣超方面，投信調節元晶最多，賣超約1.2萬張，接著是2257張東陽及1526張晶睿。（編輯：黃國倫）1111110