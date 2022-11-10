玉晶光第3季獲利爆發每股賺15.34元 季增3.62倍

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）玉晶光第3季在營收規模擴大及匯兌利益挹注下，稅後盈餘新台幣17.28億元，每股盈餘（EPS）15.34元，季增3.62倍，累計前3季EPS為21.57元，超越去年全年，單季及累計獲利均創歷史新高。

玉晶光第三季營收71.77億元，創下歷史新高，受惠營收規模放大及匯兌利益挹注，單季毛利率衝上41.96%，首度突破4字頭，相較上季37.39%及去年同期36.44%明顯成長，稅後淨利17.28億元，創單季新高，每股盈餘15.34元，季增362%，年增76%。

玉晶光累計今年前三季稅後淨利24.28億元，年增76.8%，每股盈餘21.57元，已超越去年全年20.52元。

玉晶光在規模經濟效益、良率提升，加上高階產品比重拉升、匯率等有利因素下，推升第3季獲利再締新猷，其中第3季毛利率來到41.96%，季增4.57個百分點。

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展望第4季，玉晶光表示，雖然客戶拉貨高峰期已過，9月營收衝上歷史新高後，10月見到趨緩，月減15.3%。但外資預估，玉晶光第4季營收將季減12%，但年成長10%，仍有機會維持在相對高水位區，玉晶光則表示，未來訂單狀況還是要看客戶實際的拉貨而定。

另外，法人看好玉晶光今年獲利將創新高，明年iPhone手機鏡頭將進一步升級，加上VR相關鏡片出貨將擴大，整體營運動能可期。（編輯：黃國倫）1111110