美股飆漲1201點 半導體族群漲勢猛

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國10月消費者物價指數年增7.7%，低於預期，美股道瓊飆漲1201點，2年來最猛，11月以來自谷底反彈的台股可望受到激勵，分析師認為，可望朝季線13939點邁進。

美國勞工部公布數據顯示，美國10月消費者物價指數年增7.7%，低於分析師預估的7.9%，通膨明顯降溫，聯準會持續積極升息的壓力減輕，美股士氣大振，4大指數同步飆漲。

道瓊工業指數終場飆漲1201.43點，漲幅3.7%，收在33715.37點。標準普爾500指數猛漲207.8點，漲幅5.54%，收在3956.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲760.97點，漲幅7.35%，收在11114.15點。費城半導體指數飆漲10.21%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅8.98%，聯電ADR漲幅11.54%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價漲幅都超過14%。

分析師指出，消費者物價指數年增率是美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策的重要參考依據，在通膨壓力稍緩下，美國升息力道也可望暫緩，有助消弭經濟硬著陸的疑慮，尤其對科技股的激勵力道更為強勁。

法人認為，上市櫃公司近期陸續公布第3季財報，電子權值股也頻頻傳出好消息，包括鴻海第3季每股賺2.8元，創歷年同期新高，國巨第3季單季每股也賺進15.33元，在第3季電子股普遍有匯兌利益進帳下，後續公布財報的企業可望延續獲利佳績。（編輯：張均懋）1111111