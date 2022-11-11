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台股飆漲503點 重返萬四大關

2022/11/11 13:51
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（中央社台北11日電）台北股市今天開高走高，收盤漲503.8點，為14007.56點，漲幅3.73%，成交金額新台幣3354.15億元。

加權指數開盤為13878.95點，盤中最高14045.51點，最低13878.95點；不含金融股指數11993.6點，漲436.59點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.47%、食品股漲0.35%、塑化股漲1.89%、紡織股漲1.25%、機電股漲4.82%、造紙股漲1.23%、營建股漲0.29%、金融股漲3.4%。

委買張數1979萬584張，委賣張數1223萬3281張，成交張數834萬4209張。

收盤時上漲591家，下跌299家，持平100家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、聯電、元大滬深300正2、華新、欣興。

漲幅前5名個股為富邦NASDAQ正2、富邦恆生國企正2估、FH香港正2、富邦恆生國企正2、中信中國50正2。

跌幅前5名個股為富邦恆生國企反1估、富邦恆生國企反1估、富邦NASDAQ反1、FH香港反1、倫飛。1111111

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