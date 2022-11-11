響應淨零碳排 中華電開班培訓企業永續管理師
2022/11/11 22:25
（中央社記者吳家豪台北11日電）中華電信今天宣布，旗下中華電信學院與台灣永續能源研究基金會合作培育新興科技「企業永續ESG」專業人才，規劃辦理「企業永續管理師證照培訓班」，專案調訓從事ESG相關工作員工參訓及認證。
中華電信學院院長洪維國透過新聞稿指出，今年為協助推動企業永續ESG（環境保護、社會責任、公司治理）政策，聚焦培育企業永續相關人才。學院先後舉辦2場次能源永續發展趨勢研討會，協助推動企業永續ESG政策，並推出全公司「ESG數位通識課程」，引導員工認識ESG願景與目標。
另外，為協助中華電建立綠色供應鏈，也規劃「綠色採購系列直播課程」，協助員工內化ESG綠色採購基本素養，減少環境負擔並為企業省下營運成本。接著規劃辦理「企業購售電合約（CPPA）系列直播課程」，培育ESG能源永續相關專業人才。
洪維國表示，中華電信學院與台灣能源永續研究基金會合作辦理「企業永續管理師證照培訓班」，通過認證員工可獲頒首張中華電ESG企業永續管理師證照，並於今天由中華電信董事長謝繼茂與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同頒證。
中華電信強調，將運用數位科技能力與能量，實現「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」3大永續願景，更積極自建再生能源、推動循環經濟、強化綠色供應鏈與綠色採購，並朝2050淨零排放努力與推動。（編輯：楊凱翔）1111111
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