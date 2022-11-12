美股續揚 法人：台股觀察外資動向和融資變化

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美股4大指數續揚，台股11日飆漲503點收復萬四大關，收在14007點，量能放大至新台幣3354億元。法人表示，台股人氣回溫，後續觀察外資籌碼動向及融資水位變化。

美國通貨膨脹憂慮減輕，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）升息腳步可能放緩，美股繼前一個交易日暴漲後，持續走揚。

道瓊工業指數11日終場上漲32.49點，或0.10%，收在33747.86點。標準普爾500指數上漲36.56點，或0.92%，收在3992.93點。那斯達克指數上漲209.18點，或1.88%，收在11323.33點。費城半導體指數上漲82.393點，或3.08%，收在2754.896點。

美股前一日飆漲1201點，台股在台積電大漲34元領軍子股衝鋒下，11日終場大漲503.8點，收復萬四大關，收在14007.56點，成交值放大至新台幣3354.15億元。

台股三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超487.34億元，其中自營商賣超36.62億元，投信買超35.49億元，外資及陸資買超488.47億元。

在台指期淨部位，三大法人11日淨多單增加8429口，使留倉部位轉為淨多單4928口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加9189口，使留倉部位轉為淨多單8911口。

台股飆漲，新台幣匯率也強升爆量升破31.5元，勁揚4.95角、升幅達1.58%，創近23年來單日最大升值幅度，11日收在31.410元，是近2個月新高。

展望下週台股重要大事，14日上市櫃公司第3季季報公布截止，16日台指期結算，包括聚陽、台泥、東元、上銀、亞泥、裕隆等傳產和機電股法人說明會將陸續登場。

本土法人分析，美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於市場預期的8%，較前值8.2%大幅回落；排除食品和能源成本核心CPI年增6.3%，低於市場預期的6.5%與前值6.6%，通膨指數回落，聯準會12月有機會放緩升息步伐，美公債殖利率大幅滑落、美元指數重挫，激勵美股和台股飆漲，台股量能大增，顯示人氣回溫。

法人指出，財報公布配合上市櫃公司陸續召開法說會，可望維繫台股市場熱度，後續觀察外資籌碼動向及融資水位變化。（編輯：郭無患）1111112