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台股開高走高 收漲167.34點

2022/11/14 13:49
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（中央社台北14日電）台北股市今天開高走高，收盤漲167.34點，為14174.9點，漲幅1.19%，成交金額新台幣2740.23億元。

加權指數開盤為14080.91點，盤中最高14217.3點，最低14076.94點；不含金融股指數12150.06點，漲156.46點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲4.26%、食品股漲0.97%、塑化股漲1.7%、紡織股漲2.04%、機電股漲0.93%、造紙股漲2.03%、營建股漲1.09%、金融股漲0.42%。

委買張數1905萬4072張，委賣張數1077萬6855張，成交張數704萬7010張。

收盤時上漲741家，下跌161家，持平88家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、華新、聯電、富邦越南。

漲幅前5名個股為裕隆、泰福-KY、菱光、志強-KY、嘉威。

跌幅前5名個股為敦泰、三洋實業、永固-KY、美利達、泰山。1111114

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