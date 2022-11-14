工研院院士倡淨零碳排永續基金 促技術產業化

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）工研院院士倡議發起成立淨零碳排永續基金，協助淨零技術研發及產業化，建議政府應思考30年以上長期淨零議題，分散能源分配比重，提早因應能源價格波動問題。

工研院11日舉辦第11屆院士會議，針對產業應對2050淨零挑戰、帶動創新商業模式，培育綠領人才等議題進行討論。

工研院今天發布新聞稿指出，院士倡議發起成立淨零碳排永續基金，協助淨零技術研發及產業化。院士均表示，淨零碳排永續基金將借重國際創投經驗，尋找全球創新技術，並以一定比例支持國內研發機構發展，也會運用院士交流平台持續討論，儘速提出具體執行方案。

工研院院士均認為，需從技術、政策與市場三方面進行創新，配合能源轉型，從節約能源到提高能源效率，投入研發零碳電力，降低電力排碳係數，才能協助企業達成淨零目標。

在政策方面，能源來源的多樣化，也是工研院院士關注重點。院士指出，能源價格容易受短期事件影響，建議政府應思考30年以上長期淨零議題，分散能源分配比重，提早因應能源價格波動問題；此外，想要降低碳排放，首要為節能、提高能源效率。

至於中小企業投入淨零轉型的困難，院士提出，可參考過去投資或研發抵減方式，並加上銀行進行融資協助，讓企業不分大中小，都能轉型成功。

在市場方面，工研院院士認為，淨零排放不單純是技術問題，還必須設計機制來引導，將碳排的外部成本內部化，讓技術跟商業模式匹配，法規與環境建立是重要的關鍵。（編輯：張良知）1111114