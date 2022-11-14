台電2023僱員甄試招千人為10年最多 起薪32K

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台電2023年僱用人員甄試招考逾1000人，創近10年最多，將招募配電、輸電、變電、電機等共18類別第一線專業人力，甄試簡章預定12月27日上網公布，明年5月14日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試。

經複試通過及最終正式僱用後，起薪為新台幣3萬2747元。

台電今天透過新聞稿表示，曾連續蟬聯「新世代最嚮往企業調查」公共服務業組別冠軍，近來每年退休人數屢破千人，為因應未來人力需求、確保穩定供電，並傳承電業核心技術，台電持續招募新血，員工平均年齡自2012年49.4歲年輕化至42.9歲，本次再開千餘人名額，盼能吸引更多專業人才加入台電團隊。

台電說明，僱用人員甄試分為紙筆測驗的初試及現場測試、實作測試的複試，本次招考包括配電線路維護類、輸電線路維護類、變電設備維護類、電機修護類、儀電運轉維護類與綜合行政類等18項類別。

此次增加身心障礙人員報考類別共同招考，預定招考90個名額，落實身心障礙者權益保障。

台電表示，招考確切內容以甄試簡章為準，甄試簡章及報考相關資訊預定12月27日上網公告。（編輯：林興盟）1111114