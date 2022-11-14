倍力資訊擴大自有軟體業務 海外市場首站進軍越南

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（中央社記者吳家豪台北14日電）資訊軟體整合服務商倍力資訊將於15日舉辦上櫃前業績發表會，董事長許金隆今天受訪表示，倍力持續擴大自有軟體業務，相關營收每年成長20%到30%；倍力也規劃進軍海外市場，首站鎖定越南。

法人分析，倍力以代理相關業務為主，自有軟體業務僅占整體業績5%，但毛利貢獻度超過25%。雖然今年下半年高毛利業務貢獻較多，但倍力為了投入研發也擴張人力，導致費用上升，今年獲利成長幅度仍有待觀察。

許金隆出席媒體交流會表示，倍力開發的智慧財務解決方案聚焦上市櫃公司等中大型企業，未來將擴展客群至興櫃企業。以預計今年底開賣的碳管理平台為例，有潛在需求的企業客戶推估高達20萬家以上，看好明年自有軟體業務年增幅度將優於今年。

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許金隆進一步指出，倍力也規劃從台灣走向海外市場，首站鎖定越南，將與當地券商或會計師事務所合作，接下來將鎖定中國市場。

倍力代理Oracle、SAP、Cisco、IBM等軟體，持續優化產品組合，並布局高毛利自有產品利基市場，自行開發「智慧財務解決方案」與「碳管理平台－碳管家CarbonKeeper」等應用。今年前3季累計營收達新台幣12.66億元，年增26.67%；前10個月累計營收13.23億元，年增25.84%，已超越去年全年表現。（編輯：楊蘭軒）1111114