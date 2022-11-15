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台股開高走高 收漲371.41點

2022/11/15 13:45
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（中央社台北15日電）台北股市今天開高走高，收盤漲371.41點，為14546.31點，漲幅2.62%，成交金額新台幣2983.48億元。

加權指數開盤為14325.49點，盤中最高14568.51點，最低14278.53點；不含金融股指數12503.81點，漲353.75點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.02%、食品股跌0.03%、塑化股漲0.16%、紡織股跌1.27%、機電股漲4%、造紙股漲0.49%、營建股跌0.11%、金融股漲0.55%。

委買張數1983萬4487張，委賣張數1151萬1842張，成交張數787萬2000張。

收盤時上漲552家，下跌326家，持平111家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、聯電、華新、元大滬深300正2、台積電。

漲幅前5名個股為達能、芯鼎、鮮活果汁-KY、日成-KY、高林。

跌幅前5名個股為盛達、期街口布蘭特正2、喬山、圓剛、同開。1111115

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