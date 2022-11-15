屏鵝公路景觀優化 中華電：電信纜線地下化完工
2022/11/15 19:13（11/15 19:19 更新）
中華電信15日宣布，配合屏鵝公路種樹百里2.0計畫，提前2個月完成該路段電信架空纜線地下化。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信今天宣布，配合屏鵝公路種樹百里2.0計畫，提前2個月完成該路段電信架空纜線地下化，不只提升公路景觀，也可降低颱風來臨時，對通信服務的損害。
政府為提升屏鵝公路景觀，並給予民眾更平整安全的道路使用，於今年7月進行「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」施工。該計畫除再加強該路段樹木植栽外，也著手進行沿線架空纜線地下化。
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在交通部公路總局第三區養護工程處積極督導下，中華電信今天發布新聞稿宣布，已於今天將沿線電信架空纜線全面地下化，較原計畫完工時程提前2個月。
中華電說明，為縮短工程對該路段交通及沿線居民生活影響時間，本案工程分4個區段，計42個工區，同時日夜趕工進行，工程進行期間，雖對交通及沿線居民生活造成影響，但纜線地下化後，不但可提升屏鵝公路景觀，也可降低颱風來臨時，對通信服務的損害。（編輯：黃國倫）1111115
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