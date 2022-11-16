地緣政治風險攪局 新台幣終止連3升收31.115元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北16日電）地緣政治風險升高，金融市場激情略為降溫，台股收小黑，新台幣匯率震盪整理，終止連3升，今天收盤收31.115元，小貶1分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至17.235億美元。

波蘭鄰近烏克蘭邊界一處小鎮15日被飛彈打到致2人喪生，事發時俄國正攻擊烏克蘭基礎設施；外界揣測是否為俄羅斯發動攻擊，拉高地緣政治緊張情勢。

外匯交易員指出，地緣政治攪局，讓外資熱情降溫，匯入力道明顯不如前幾個交易日，加上國際美元落底反彈，新台幣轉為震盪整理，今天開盤價為31.110元，最高31.058元、最低31.155元。

台股今天則是開高震盪走低，指數終場小跌8.96點，收在14537.35點，14600點關卡得而復失，力守14500點關卡；外資持續買超台股，但金額縮水至115.8億元。

外匯交易員認為，眼前還看不出外資有撤退的訊號，只要外資繼續匯入，新台幣仍有升值空間，不過央行近日防守十分積極，短線台幣應續於31元附近整理。（編輯：潘羿菁）1111116