更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓前陸軍參謀總長傳內定駐台代表 陷爭議添變數
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

地緣政治風險攪局 新台幣終止連3升收31.115元

2022/11/16 17:38（11/16 18:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣16日終止連3升，收盤收31.115元，小貶1分。（中央社檔案照片）
新台幣16日終止連3升，收盤收31.115元，小貶1分。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北16日電）地緣政治風險升高，金融市場激情略為降溫，台股收小黑，新台幣匯率震盪整理，終止連3升，今天收盤收31.115元，小貶1分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至17.235億美元。

波蘭鄰近烏克蘭邊界一處小鎮15日被飛彈打到致2人喪生，事發時俄國正攻擊烏克蘭基礎設施；外界揣測是否為俄羅斯發動攻擊，拉高地緣政治緊張情勢。

外匯交易員指出，地緣政治攪局，讓外資熱情降溫，匯入力道明顯不如前幾個交易日，加上國際美元落底反彈，新台幣轉為震盪整理，今天開盤價為31.110元，最高31.058元、最低31.155元。

台股今天則是開高震盪走低，指數終場小跌8.96點，收在14537.35點，14600點關卡得而復失，力守14500點關卡；外資持續買超台股，但金額縮水至115.8億元。

外匯交易員認為，眼前還看不出外資有撤退的訊號，只要外資繼續匯入，新台幣仍有升值空間，不過央行近日防守十分積極，短線台幣應續於31元附近整理。（編輯：潘羿菁）1111116

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣午盤貶4.4分 暫收31.149元