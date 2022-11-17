保勝光學看明年雙位數成長 瞄準半導體AOI檢測擴產

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（中央社記者張良知台北17日電）光學玻璃透鏡製造商保勝光學董事長方幼玲指出，樂觀看待第4季營運，預期不會比第3季差，今年營運優於去年，明年業績可望有雙位數成長，預計在12月中下旬掛牌上櫃。

保勝光學10月營收新台幣6084萬元，年增率46.57%；前10月營收4.56億元，年增30.47%。前3季稅後淨利8578萬元，較去年同期成長279.47%，每股盈餘3.07元。

保勝光學1970年由德商Bosch和日商Sun Koki合資成立，生產攝影機、相機、投影機變焦鏡頭；1986年起成為美商柯達在台灣子公司。2002年起由本土投資法人入主，成為100%本土企業。

保勝光學具備全尺寸玻璃鏡片及鏡頭設計製造能力，專精高利基型的直徑6公分以上大尺寸、高精度玻璃鏡片，終端應用包括半導體檢測、AOI（自動光學檢測）檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等工業及專業用途，不易受消費市場變動影響，為國內少數切入高科技工業設備供應鏈的高階光學元件廠，與國內同業聚焦發展小尺寸消費型及車用塑膠及玻璃鏡片不同。

市場研究機構Mordor Intelligence預估，全球半導體計量檢測設備市場年複合成長率4.76%，2026年底可望達53.73億美元；在AOI檢測設備方面，工研院產業科技國際策略發展所指出，全球AOI系統市場至2025年可成長到15.8億美元，2020至2025年，年平均複合成長率17.7%。

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保勝光學指出，非球面鏡片和自由曲面鏡片為光學元件發展趨勢，具有縮小產品體積及提高成像品質的優點，由於市場產品往高階發展，相關需求將增加，已規劃於2023年導入相關設備，估計資本支出8000萬元至1億元，2024年下半年將可貢獻營運，將成為國內首家有能力生產非球面大尺寸鏡片的高階光學元件廠，並增添未來發展AOI檢測和半導體檢測設備的營運動能。

保勝光學今年上半年在鏡片和鏡頭產品的營收比重分別為36%及55%；若以終端應用區分，AOI檢測設備、半導體檢測、國防、航太等，2019年合計約占10%，今年上半年占比已達23%；投影設備和運動光學分別占26%及47%。（編輯：楊蘭軒）1111117