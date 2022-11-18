核二廠裝載池設備復原案 原能會估10個月內完成審查

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）原能會今天表示，台電所提「核二廠燃料廠房三樓裝載池設備復原」申請案，已進入實質審查階段，原能會規劃在10個月內完成實質審查，屆時將依進度公布於網站。

原能會發布新聞稿指出，因核二廠1號機運轉執照在去年12月27日到期，以及2號機運轉執照將在明年3月14日到期，台電有將除役期間用過的燃料移出至乾貯設施的作業需求。

原能會說明，台電規劃將核二廠放在護箱裝載池中用過的燃料，暫存於反應器廠房上燃料池，以復原裝載池的原設計功能，因此提出「核二廠燃料廠房三樓裝載池設備復原」申請案，並送原能會審查。

原能會在5月31日收到申請後進行程序審查，並要求台電補齊相關送審文件及提出此申請案公開上網版本，以利審查進行及資訊公開，台電近日已補齊相關資料，該案也已進入實質審查階段。

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原能會指出，為讓申請案管制更周延完備，對於實質審查，原能會將邀請會外學者專家、原能會相關局處人員組成專案審查小組，就申請案涉及的各專業層面進行嚴格審查。

原能會規劃在10個月內完成實質審查作業，並說明實際審查期程，將視台電對審查意見的回復時間與答覆品質而調整，此案審查作業相關資訊，原能會也將依進程陸續公布在網站上，供民眾參閱。（編輯：潘羿菁）1111118